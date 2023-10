Montefalcione, a fuoco deposito agricolo distrutto in poche ore

I Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri sono intervenuti in contrada San Fele, nel comune di Montefalcione, in provincia di Avellino, per un incendio che ha interessato un deposito agricolo.

Le fiamme che hanno avvolto le strutture in legno e lamiere sono state spente da due squadre inviate dal Comando provinciale di Avellino.

La zona è stata poi messa in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di competenza.