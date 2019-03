CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 22 Marzo 2019, 11:39 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2019 12:06

Verrà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Antonio Donniacuo il 34enne deceduto all'ospedale «Moscati» di Avellino nel reparto di Terapia intensiva per gravi complicanze cardiologiche. La data dell'esame necroscopico sarà stabilità in seguito alla riunione del Collegio Medico per individuare il cardiochirurgo e l'anatomopatologo che insieme al medico legale, Lamberto Pianese incaricato dalla Procura della Repubblica di Avellino, effettueranno l'autopsia.La seduta è fissata per lunedì prossimo alle 16. La famiglia di Antonio Donniacuo, assistita dal legale Nello Pizza, ha presentato denuncia al Comando provinciale dei carabinieri perché vuole chiarezza sulla vicenda. E' stato aperto un fascicolo dalla Procura della Repubblica di Avellino per accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità.La cartella clinica e la salma del 34enne sono state sottoposte a sequestro. Solo dopo aver effettuato l'autopsia si potrà avere contezza di quanto accaduto. La famiglia, almeno in questa fase, preferisce rimanere in silenzio. Troppo grande il dolore per la scomparsa di Antonio, che ha destato sconcerto nell'intera Valle dell'Irno. Uno choc per la comunità di Montoro. I genitori, il fratello e la sorella non si danno pace. Antonio sarebbe dovuto ritornare a casa. Qualche ora prima che si consumasse il dramma aveva sentito il fratello affermando di stare bene. Poi la tragedia nella mattinata di mercoledì. Il 34enne era ricoverato nel Reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Moscati di Avellino da due giorni. Il giovane soffriva da tempo di una malattia oncoematologica, una forma di leucemia. Era giunto d'urgenza al pronto soccorso del nosocomio.