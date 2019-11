Il Natale di Avellino si accende il 2 dicembre. È il sindaco, Gianluca Festa, ad annunciare la data dell'avvio delle iniziative che l'amministrazione di Piazza del Popolo ha messo in cantiere per le ormai imminenti festività di fine anno. Nel frattempo, la vicina Salerno ha già inaugurato le sue celebri «Luci d'artista».



E il derby, anche sui social, si è subito riaperto. Rinfocolato dalle nuove dichiarazioni del primo cittadino avellinese: «Entro il 2 dicembre annuncia Festa saremo pronti per accendere le nostre luminarie. Quelle di Salerno sono sempre le solite. Per carità, sono belle, ma sono sempre luci. Noi, invece vogliamo la gioia e il divertimento. Avellino è una enjoy city - cita il suo cavallo di battaglia - e lo dimostreremo ancora». Nelle scorse settimane, per la verità, Festa aveva affermato che avrebbe «oscurato» il Natale salernitano. Così adesso spiega: «Il nostro sarà un Natale rivolto ai bimbi. Io ho sempre affermato che la differenza rispetto a Salerno sarebbe stata sostanziale rispetto all'offerta. Da una parte, certamente, ci saranno le luci; ma per noi il Natale significa soprattutto famiglia e bimbi, e faremo la differenza su questi fronti, creando un clima di affetto in città».



Se, dunque, Avellino non potrà competere con gli ingenti investimenti di Salerno sulle luminarie, il sindaco Festa lascia intendere di avere in serbo più di una sorpresa. Ovviamente - considerando che in cassa non c'è un euro - a costo zero. Quel che già si sa è che per il 2 dicembre partirà anche il Mercatino di Natale al Corso e a Piazza Kennedy, e che ulteriori iniziative e contributi dovranno pervenire dal bando già pubblicato per una trasparente partecipazione dei privati.



Intanto, non è più una sorpresa la mossa che l'amministrazione ha in serbo, sempre entro Natale, per delocalizzare i bus da Piazza Kennedy al piazzale dello Stadio, con il conseguente spostamento del mercato bisettimanale a Campo Genova, e l'isola ecologica di «IrpiniAmbiente» nell'area dell'Air in via Zoccolari. Ieri, a «Il Mattino», l'assessore ai Lavori pubblici, Antonio Genovese, ha riferito di un confronto tecnico con il sindaco finalizzato a realizzare lo switch prima delle feste. Per quanto azzardato sia l'impegno, il sindaco conferma: «Ci stavamo lavorando sotto coperta. Ma vedo che la notizia è trapelata un po' prima. Ebbene afferma ci stiamo lavorando ed io sono fiducioso che ciò possa avvenire prima di Natale».



Nel frattempo, l'amministrazione di Piazza del Popolo si dice pronta a collaborare fattivamente anche per un'altra iniziativa particolarmente attesa in città. L'utilizzo, cioè, di alcune sedi cittadine per ospitare i corsi dell'Università Federico II di Napoli. L'altro giorno, in occasione della visita al Polo enologico «Abellinum» del rettore dell'Ateneo partenopeo, Gaetano Manfredi, i contatti già avviati tra le parti si sono rinsaldati. Manfredi ha aperto a nuovi investimenti ad Avellino; Gianluca Festa coglie l'assist al volo: «Ne abbiamo già parlato più volte e noi ci siamo. Vogliamo dimostrare che Avellino non solo è un punto di riferimento per quanto riguarda i servizi, ma può anche offrire valide strutture storiche per immaginare questi percorsi. Sono lieto di aver trovato ampia disponibilità dal rettore». Le facoltà che il sindaco immagina possano insistere sul territorio cittadino riguarda «i settori dell'agricoltura in senso e ampio e le tematiche ambientali». «Per il resto conclude io non abbandono la mia idea di un polo di alta formazione ad Avellino. Potrebbe essere unì eccellenza nel Centro Sud».



Gli fa eco, nella giunta, l'assessore alla Pubblica istruzione, Giuseppe Giacobbe: «Siamo consapevoli d quello che potremmo fare. La disponibilità c'è e potremmo ospitare succursali dei corsi di laurea tradizionali. Supporteremo il sindaco a fare in modo che i contatti già avviati possano produrre risultati». © RIPRODUZIONE RISERVATA