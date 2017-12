Mercoledì 27 Dicembre 2017, 14:17 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 16:20

Dodici arresti, 37 persone denunciate a piede libero, 12 fogli di via obbligatori: è questo il bilancio dell'operazione «Natale Sicuro» che nelle ultime 48 ore ha visto impegnati i carabinieri del Comando provinciale di Avellino e delle 68 Stazioni dell'Arma. Le persone arrestate devono rispondere di reati che vanno dalla rapina, all'estorsione allo spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre duemila le persone controllate a bordo di 1.600 veicoli: 12 le patenti ritirate, 6 delle quali per guida in stato di ebbrezza. Quattro autoveicoli sono stati sequestrati.