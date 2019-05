CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 1 Maggio 2019, 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Semaforo verde, per la cassa integrazione. Un primo passaggio è stato fatto sul fronte Novolegno, la fabbrica che il gruppo Fantoni vuole cancellare dal panorama industriale irpino.Nel corso dell'incontro in Regione, tra la holding friulana, i sindacati di categoria e le Rsu aziendali, è stata ottenuta la procedura di cassa integrazione straordinaria. L'accordo è stato fatto, ora non resta che ratificarlo a Roma, al Ministero dello Sviluppo Economico, entro il 15 maggio, quindi, a questo punto, bisogna giocoforza attendere la nuova convocazione, la terza finora nel corso della vertenza, da parte del Mise.Dopo quella data, i 117 dipendenti potranno far leva ufficialmente sugli ammortizzatori sociali, ma ora è opportuno sfruttare appieno questi dodici mesi di tempo a disposizione anche per individuare un possibile acquirente per la fabbrica specializzata nella produzione di pannelli mdf.