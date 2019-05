CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 1 Maggio 2019, 18:00

I libri sequestrati e poi dissequestrati sono rimasti pochi minuti a casa Zecchino, la Procura glieli prende nuovamente. Gli stessi carabinieri che glieli hanno restituiti, se li sono riportati a Roma.Una giornata davvero particolare per l'ex Ministro della Ricerca Scientifica. I Carabinieri del Comando Tutela del Patrimonio Culturale gli hanno notificato il provvedimento del Tribunale del Riesame di Benevento il quale gli venivano restituiti i 27 volumi, precedentemente sequestrati, perché considerati compatibilmente provenienti e trafugati da altre biblioteche. Tra cui quella comunale «Pasquale Stanislao Mancini».A seguito di quel sequestro di libri l'ex Ministro era stato iscritto nel registro degli indagati per ricettazione e riciclaggio. Quando Zecchino, dunque, ha letto il provvedimento di dissequestro dei libri e ha potuto materialmente verificare che erano stati riconsegnati tutti e 27 , ha immaginato che potesse considerarsi conclusa la vicenda giudiziaria in cui era incappato. Invece, contemporaneamente alla riconsegna dei libri, ha dovuto, suo malgrado, prendere atto di un'altra spiacevole sorpresa. Gli stessi Carabinieri hanno tirato fuori un altro provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento, con il quale si disponeva nuovamente il sequestro dei 27 volumi. E ovviamente, prevedendo per l'ex Ministro Zecchino le stesse ipotesi di reato: ricettazione e riciclaggio.