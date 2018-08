CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 24 Agosto 2018, 11:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rammarico dettagliato per ciò che non è stato possibile fare. E la volontà di non partecipare alle future elezioni amministrative di Nusco. Tra un anno il voto.«Credo che anziché far crescere il processo dell'aggregazione per costruire la comunità, io abbia l'impressione di una frammentazione ulteriore. Eppure nei tre anni passati credo di averle tentate tutte», esordisce da sindaco quasi a fine mandato Ciriaco De Mita, alla cerimonia pubblica di apertura dei festeggiamenti della Beata Vergine del Monte Carmelo. Allo stesso tempo non sembra un'uscita definitiva dal dibattito politico per l'ex premier. Rispetto all'attività amministrativa afferma: «Non c'è più questa tensione o questo desiderio». Però aggiunge: «Da adesso a quando scadrà il mandato io mi sono proposto di costruire occasioni di dibattiti pubblici, discutendo. Vedremo le motivazioni, le nuove iniziative, le intelligenze appannate che non si esprimono ma sono utilizzate soltanto per alimentare cattiveria e mancanza di carità. Mi auguro che questa iniziativa ci aiuti tutti», dice ai concittadini.