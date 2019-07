CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 28 Luglio 2019, 16:00

Dalla sfavillante agorà del Pannetto, alla discarica degli incivili. All'indomani della solenne celebrazione per la Madonna Assunta, Piazza Libertà si risveglia ancora una volta deturpata dai vandali.Ma stavolta c'è qualcosa in più che fa gridare l'amministrazione comunale all'atto premeditato, e che fa pensare alla mano consapevole di un delinquente: una tanica di olio per automobili, appositamente svuotata a ridosso della vasca in cui sorge la fontana principale, viene rinvenuta tra i rifiuti sparsi sulla pavimentazione. Sul bianco della pietra, appena ripulito nell'ambito dell'iniziativa straordinaria richiesta dal Comune alla società dei rifiuti «IrpiniAmbiente», campeggia l'inesorabile e vasta macchia che ferisce per l'ennesima volta il cuore del centro città.