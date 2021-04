Omicidio ad Avellino, i fidanzati confessano: «Volevano sterminare tutta la famiglia»

Hanno confessato la 18enne e il 22enne che ieri sera ad Avellino hanno ucciso a coltellate il padre della ragazza, Aldo Gioia, 53 anni, geometra e funzionario dello stabilimento Fca di Pratola Serra.

I due giovani sono stati rintracciati dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Avellino nell'abitazione del 22enne a Cervinara, dove si erano rifugiati dopo aver ucciso l'uomo. Ascoltati dal pm della Procura di Avellino negli uffici della questura, i due ragazzi hanno confessato l'omicidio.

APPROFONDIMENTI IL DELITTO Omicidio ad Avellino, ucciso dipendente Fca:arrestati la figlia e... L'OMICIDIO Ucciso a Torre Annunziata, ecco gli assassini di Maurizio: il branco... PALERMO Roberta Siragusa, trovate tracce di sangue nell'auto del...

Volevano uccidere tutti i membri della famiglia della ragazza e non solo il padre. Una vera e propria strage pianificata dalla coppia e non portata a compimento per ragioni ancora da definire. Il movente, secondo quanto accertato, sarebbe da collegarsi alla conflittualità che si era generata tra la coppia e i genitori di lei, che osteggiavano il loro rapporto sentimentale.