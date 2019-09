Lunedì 23 Settembre 2019, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2019 13:39

La rimozione dell'ordigno bellico individuato sotto il ponte della Ferriera, in pieno centro di Avellino richiederà l'evacuazione dei residenti. Lo annuncia il prefetto di Avellino, Maria Tirone. Lo scorso 6 settembre, durante i lavori di messa in sicurezza del torrente Fenestrelle, è stato trovato un ordigno bellico di grosse dimensioni, risalente alla seconda guerra mondiale. La bomba, poi interrata nuovamente in attesa di decisioni, si trova a ridosso del centro cittadino, in una zona molto popolata. Questa mattina, in prefettura, si è riunito il tavolo tecnico per cominciare a pianificare le operazioni da mettere in campo. Presenti i vertici forze dell'ordine, il Genio Guastatori dell'Esercito, i primi cittadini di Avellino e Monteforte Irpino, la Protezione Civile, l'Asl. Non è stata ancora decisa la data dell'intervento di bonifica.