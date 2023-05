«Assicurare maggiori incentivi economici a medici e infermieri per non lasciare gli ospedali di Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi».

Il direttore generale dell'Asl di Avellino, Mario Nicola Ferrante, annuncia il provvedimento consentito per legge: «Succede che i professionisti, nonostante risultino vincitori di concorsi o siano stati ingaggiati a seguito di avviso di disponibilità, lasciano l'incarico».

Si verifica troppo spesso: «Perché medici e infermieri partecipano a più bandi di concorso o avvisi di disponibilità delle varie Asl regionali. Prendono servizio qui, ma dopo pochi mesi, essendo chiamati anche da altre strutture, soprattutto di Napoli e Salerno, preferiscono andare via, riproponendoci i problemi di carenza di personale precedenti. Non vanno via perché qui si trovano male, ma unicamente perché risulta per loro più agevole lavorare nei grandi centri. A questo punto non ci resta che cominciare da capo. Per noi è fondamentale disporre, invece, di organici adeguati per annullare innanzitutto il rischio clinico. La gestione del rischio clinico rappresenta, infatti, l'insieme delle azioni complesse funzionali a migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza del paziente. Solo una gestione integrata del rischio può portare un reale miglioramento della pratica clinica, contribuendo ad offrire servizi più efficienti e sicuri a beneficio di pazienti e operatori».

Ad Ariano Irpino si sta procedendo su questa strada. Anche i fenomeni legati alla medicina difensiva messa in atto da pazienti o familiari si vanno attenuando. Ma diventa prioritario disporre di nuovo personale. Sia per garantire i pazienti e sia per gli stessi operatori sanitari, che allorquando subiscono la pressione derivante da un maggior rischio clinico, trovano sicuramente motivo per ricercare soluzioni ai loro problemi, ma altrove.

«Per l'ospedale Frangipane stiamo portando avanti concorsi importanti, per Cardiologia, Ortopedia e Rianimazione. Si va avanti anche con lo scorrimento di graduatorie di idonei e altri sistemi di reclutamento. Ma con un intento: assicurare maggiori incentivi economici».