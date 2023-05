L'ultimo saluto a Maria Antonietta Cutillo

Una folla commossa ha salutato per l'ultima volta Maria Antonietta Cutillo. I funerali alle 16 nel Santuario di Sant'Antonio a Montefalcione dove la ragazza di appena 16 anni viveva con i genitori.

Dal pulpito, ha parlato l'amica Fabiana: «Sei morta gridando il mio nome. Vivrò sempre con questo dolore: ogni volta che squillerà il tel vivrò quest'incubo». Quindi rivolta ai genitori: «Siete la mia seconda famiglia». Il parroco don Paolo: «Sarà difficile abituarsi a un banco vuoto, a un sorriso luminoso che si è spento. Sarà dura, ma voi Giuseppe e Rosa potete contare su di noi. La presenza oggi di tanti giovani è la dimostrazione che abbiamo ancora bisogno l'uno dell'altro anche nell'era dei social».

I fatti si sono verificati poco dopo le 19,30 dello scorso martedì, quando Maria Antonietta – che in quel momento era da sola in casa – aveva deciso di fare il bagno, restando in contatto con l’amica del cuore. Come tanti ragazzini, e non solo, era in videochiamata, anche mentre era intenta a lavarsi. Ha messo in atto un gesto ormai diventato automatico, cioè quello di tenere sotto carica il telefono per evitare che si spenga durante la chiamata, ha determinato una tragedia assurda, impensabile. Ora si piange per la vita spezzata di una giovanissima che si avvicinava al traguardo delle sedici candeline.