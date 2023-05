Maria Antonietta Cutillo morta a Montefalcione: aveva una mano bruciata dalla scossa elettrica

Maria Antonietta Cutillo sarebbe stata rinvenuta già morta con una mano livida, completamente nera, probabilmente bruciata da una scossa elettrica. La ragazza potrebbe aver cercato di prendere il cellulare caduto in acqua, mentre faceva il bagno nella vasca.

Stringeva tra le mani il suo cellulare quando i genitori, rientrando da lavoro, l'hanno trovata priva di vita. Maria Antonietta Cutillo, 16 anni ancora da compiere, è stata trovata riversa in bagno senza vita ieri sera. La tragedia a Montefalcione, a pochi chilometri dal capoluogo irpino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La salma è stata posta sotto sequestro per i necessari approfondimenti necroscopici. Uno choc per l'intera comunità di Montefalcione, dove la famiglia è molto conosciuta, gestisce una macelleria a Manocalzati. In tanti si sono stretti al dolore dei familiari della 15enne.