Torrecuso, l'ex sindaco aderisce a Forza Italia

L’ex Sindaco di Torrecuso, Giovanni Cutillo, si iscrive a Forza Italia. Cutillo, medico e attuale Consigliere Comunale del centro della valle Vitulanese, ha formalizzato l’intesa a seguito di un incontro svoltosi presso la sede provinciale del partito azzurro.“Il passaggio ufficiale nel partito di Giovanni Cutillo, perfeziona un percorso iniziato da tempo e che poggia le basi su idee programmatiche presentate in occasione delle ultime elezioni politiche. Per Torrecuso, presteremo un’attenzione concreta mettendo a disposizione il ruolo mio e degli amici di Forza Italia presenti nel Governo Meloni. Scriveremo con la cittadinanza tutta un programma locale ad hoc per organizzare una proposta politica seria in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno. Saremo impegnati nel creare un movimento civico che saprà raccogliere una importante vittoria negli interessi della gente come è nel nostro stile", commenta il deputato Francesco Maria Rubano, Vice Coordinatore regionale e Commissario provincialele di Forza Italia Benevento.