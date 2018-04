Martedì 17 Aprile 2018, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2018 14:37

Una capsula delle dimensioni di circa ​2 centimetri che viene rilasciata direttamente all'interno del cuore, senza collegamenti che attraversano il sistema venoso.​ Sono stati impiantati con successo, presso l'Unità ​o​perativa di Cardiologia-Utic dell'Azienda ​o​spedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino​, ​i primi due pacemaker senza fili. Gli aritmologi​ ​Francesco Rotondi, Fiore Candelmo e Felice Nappi hanno applicato il dispositivo di ultima generazione in due pazienti che presentavano un quadro clinico tale da rendere impossibile l'accesso standard alle camere cardiache.​«​La capsula viene rilasciata all'interno del cuore attraverso una vena dell'inguine e si ancora saldamente alle pareti cardiache, dove svolge il suo ruolo di »sentinella«, rilasciando impulsi elettrici se vengono rilevati ritmi inadeguati​», spiega Emilio Di Lorenzo, direttore dell'Unità operativa di Cardiologia. Si tratta di un dispositivo con tutte le caratteristiche di quello tradizionale, ma che, a differenza dei pacemaker convenzionali, non richiede interventi chirurgici, risultando pertanto molto meno invasivo per i pazienti.​«​Inoltre ​-​ continua Di Lorenzo - non comportando l'installazione di una tasca sottocutanea e di elettrocateteri di collegamento, la capsula abbassa notevolmente il rischio di possibili infezioni​».I due interventi sono perfettamente riusciti e si vanno a inserire in un percorso ormai intrapreso con successo da alcuni anni dall'Unità ​o​perativa di Cardiologia​-​Utic dell'Azienda «Moscati» per il trattamento delle aritmie e delle cardiopatie valvolari e strutturali complesse, con tutti gli approcci al momento disponibili sia chirurgici, sia mini-invasivi sia non chirurgici.​