Piazza Kennedy diventa un lago IL VIDEO

E' un classico delle giornate di intensa pioggia. Piazza Kennedy, che ospita lo stazionamento dei bus della città, è stata invasa da diversi centimetri di pioggia ed è impraticabile. I tombini sono saltati, il sistema fognario non recepisce l'acqua piovana, il risultato è che la piazza è diventata un grande lago. Anche tutta la zona c he costeggia le sponde del torrente Fenestrelle, da corso Umberto a via Francesco Tedesco,al di sotto del Mercatone, è completamente invasa dall'acqua.