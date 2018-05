Sabato 26 Maggio 2018, 14:11 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 14:11

I carabinieri della stazione di Pratola Serra hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Avellino nei confronti di un 50enne per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali aggravate, commessi tra il 2016 ed il 2017 nei confronti dell’ex convivente.All’esito del quadro investigativo sviluppato dai militari operanti, sono scaturiti gravi elementi di colpevolezza che hanno portato all’emissione del provvedimento.Rintracciato e condotto in Caserma, dopo le formalità di rito il 50enne è stato associato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.Tale risultato è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.