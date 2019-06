CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 13 Giugno 2019, 11:34

Litiga per schiamazzi e rumori con il vicino e gli spara al polpaccio con una carabina ad aria compressa. La vicenda, al centro delle indagini dei Carabinieri, si sarebbe verificata l'altra mattina ad Atripalda, nei pressi di contrada Fellitto, dove un 28enne del posto è stato denunciato dai militari della locale stazione, coordinati dal comandante Giuseppe Sullutrone.L'opotes ritenuto responsabile di lesioni personali. L'uomo, all'alba di ieri, dopo un lungo litigio, ha imbracciato una carabina ad aria compressa, di quelle che per cui c'è la libera vendita e tutti possono procurasi in un'armeria, e ha sparato ad un 50enne, provocandogli una lieve ferita al polpaccio.I pallini di piombo, calibro di 4,5, esplosi hanno infatti colpito il vicino al polpaccio. Subito è stato lanciato l'allarme. L'uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato presso la Città Ospedaliera «Giuseppe Moscati» di Avellino dove ha fatto ricorso alle cure mediche.L'immediata attività investigativa, condotta dai militari della locale stazione, coordinati dal Comando Provinciale di Avellino, ha permesso in poco tempo di risalire ai motivi che hanno spinto il 28enne a sparare al vicino. Un gesto riconducibile a dissidi tra le parti sorti per questioni di vicinato. Le cause, secondo quando stanno accertando i Carabinieri, potrebbero essere ritrovare in rumori e schiamazzi che avrebbero esasperato gli animi tra i due vicini che vivono in due case di campagna adiacenti.