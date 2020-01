L’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe continua in maniera incessante. Questa volta le indagini dei carabinieri delle stazione di Baiano hanno permesso di fare luce su una truffa messa a segno ai danni di una persona del mandamento baianese e deferire alla competente autorità giudiziaria una trentenne di Napoli già nota alle forze dell’ordine.



Nello specifico, la donna proponeva alla vittima la stipula di un contratto Rca a un prezzo conveniente, convincendola a farsi accreditare sulla sua carta prepagata circa 600 euro. Ma, ricevuta la somma pattuita, la sedicente “broker assicurativo” si rendeva irreperibile.



Solo a questo punto il malcapitato non aveva più alcun dubbio del raggiro in cui era incappato e denunciava l’accaduto ai carabinieri. Attraverso una serie di accertamenti i militari dell’Arma sono riusciti a identificare la malfattrice per la quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di libertà in quanto ritenuta responsabile del reato di truffa. © RIPRODUZIONE RISERVATA