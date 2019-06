CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 22 Giugno 2019, 09:56

Costituita la commissione per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali. In Irpinia si rinnovano i vertici dell'Asl, con la possibile riconferma di Maria Morgante, e del «Moscati», dove dopo un solo mandato Angelo Percopo è costretto a passare il testimone perché non iscritto nell'elenco nazionale. Il governatore Vincenzo De Luca affida, dunque, l'incarico a quattro esperti: Mauro Ferrara, dirigente di ruolo della giunta regionale, con funzioni di presidente; Francesco Bifulco, del dipartimento di Economia, management e istituzioni dell'Università Federico II di Napoli; Giampaolo Grippa, rappresentante Agenas; e Daniela Scognamiglio, funzionario della direzione generale per la Tutela della salute e il coordinamento del Ssr, con funzioni di segretario. Nei prossimi giorni partiranno i colloqui con annessa valutazione dei titoli. Poi, per ogni azienda (14 in tutto), la commissione proporrà una cinquina a De Luca al quale spetta l'ultima parola sulle nomine. Salvo improbabili colpi di scena, è scontato l'addio di Percopo: il manager, come detto, non potrà partecipare a questa selezione che per la prima volta, dopo la riforma voluta nel 2016 dall'ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin, è riservata agli iscritti nell'«Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale».