Podjgym, successo nella sciabola a Riccione

Si è conclusa con successo l’avventura a Riccione della Podjgym Avellino al Gran premio giovanissimi di scherma.

La kermesse valida per le finali Nazionali under 14 di categoria ha visto ancora una volta la società irpina tra i protagonisti, con ben nove ateti qualificati per le finali.

La Podjgym ha voluto concentrarsi solo nella sciabola ed i risultati non si sono fatti attendere nella categoria ragazze. Fatima Tucci, dopo un girone di continue vittorie, si è classificata al 18 posto superando le aspettative della vigilia, nella stessa gara, Benedetta Guerriero andava in difficoltà non riuscendo a trovare la giusta condizione tecnica.

Conferma anche per le tre sciabolatrici della categoria giovanissime con Anita Bavaro, Sophie Colella e Vittoria D’Alessio sugli scudi.

Ottimo esordio anche per Matteo Nigro, che riusciva dopo il doppio girone ad entrare nelle fasi di diretta: una vera impresease si considera che Matteo ha iniziato a tirare di scherma da pochi mesi.

Risultati importanti anche nella sciabola maschile giovanissimi per Vittorio Nazzaro, Roberto Pagano e Domenico Iannaccone.

Il sodalizio Irpino allenato dal maestro Carmelo Alvino, ha ricevuto sul palco principale della pedana della finale, il primo premio del contest video intitolato “Non solo schermitori”, il video che racconta in un minuto il Progetto Nastro Rosa di riabilitazione oncologica con la scherma, organizzato dalla Podjgym di Avellino in collaborazione con l’Amos di Solofra, il Liceo Sportivo De Luca, con la partecipazione di Sport e Salute e della Federazione Italiana Scherma.