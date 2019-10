Brutto incidente sulla Statale 7 Bis, meglio nota come 'Variante', nel territorio di Avellino. Coinvolti un'autovettura e una cisterna che trasportava Gpl. Nell'impatto è rimasta ferita una ragazza alla guida dell'auto. Per lei si è reso necessario l'intervento del 118 e il successivo trasferimento presso l'Ospedale 'Moscati'. La cisterna non ha fortunatamente riportato danni all'involucro del Gpl, evitando così che il gas liquido di disperdesse. Gravi disagi al traffico registrati per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e per il tratto stradale.

Martedì 15 Ottobre 2019, 14:44

