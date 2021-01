Domani riprenderanno le lezioni in presenza anche gli alunni delle scuole medie. Ad Avellino, insieme agli iscritti delle materne e delle elementari, formeranno un blocco di 6200 ragazzi che dovranno raggiungere i loro plessi scolastici accompagnati per buona parte in auto dai genitori o in pullman, considerando quanti provengono da altri comuni. Per la città capoluogo una prima prova generale su trasporti e viabilità di quanto avverrà il primo febbraio, quando ad entrare in classe saranno anche gli studenti delle superiori.

«Si parte con l'auspicio che tutto vada per il verso giusto e i ragazzi possano completare l'anno scolastico in presenza. Questo significherebbe non registrare aumenti nella media dei contagi in città e significativi casi di Covid nelle scuole. I nostri istituti sono già operativi da tempo, pur non funzionando la didattica in presenza, e secondo tutti i dirigenti restano il luogo più sicuro, a prova di virus. Certo, bisogna utilizzare le necessarie precauzioni e non abbassare la guardia».



A parlare è l'assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Avellino, Geppino Giacobbe, che assicura la predisposizione di tutto ciò che ruota attorno all'ingresso in aula.

«Saranno in funzione i due scuolabus continua nonostante la bassa richiesta del servizio. Solo 24, infatti, sono gli alunni ad utilizzarlo. Molti i genitori che hanno ancora timore, anche se gli autisti e il personale controllano il distanziamento e l'uso della mascherina. Per la mensa, invece, aspettiamo un paio di settimane. In questo frangente verificheremo le richieste. L'attivazione della refezione scolastica può partire solo di fronte ad un numero congruo di domande». Garantita anche la presenza nei pressi delle scuole dei vigili urbani o degli ausiliari del traffico.

«Anche il corpo di Polizia Municipale conclude Giacobbe è mobilitato per la sorveglianza anti assembramenti. Intanto, lo screening scolastico effettuato attraverso i test rapidi sta procedendo molto bene».

La raccomandazione, naturalmente, è quella di evitare di lasciare l'auto in sosta davanti agli istituti bloccando il flusso veicolare e, laddove è possibile, cercare di parcheggiare prima per non creare ingorghi e assembramenti dannosi.



Ritorno alle lezioni in aula anche nel resto d'Irpinia, a partire dai centri maggiori, salvo nei comuni con un calendario di rientro graduale diverso da quello fissato dal Tar Campania e che, proprio sulle medie, coincideva con la precedente ordinanza del governatore De Luca.

Ad Atripalda riaperte anche le iscrizioni al trasporto scolastico per chi frequenta le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado dell'Istituto Comprensivo «De Amicis-Masi». Mentre la mensa partirà da lunedì primo febbraio, salvo diverse e successive disposizioni delle competenti Autorità legate all'emergenza sanitaria.

Tutto ok anche a Monteforte e a Montoro, dove il sindaco Girolamo Giaquinto ha organizzato per la giornata odierna uno screening sul personale docente e non docente dei due Istituti Comprensivi presso larea Pip di Misciano. A Mercogliano è previsto anche lingresso dellintero ciclo delle primarie finora in dad. Mentre restano in didattica a distanza fino al 30 le scuole di Lauro e Bagnoli Irpino.



Variegata la ripresa delle attività didattiche a Solofra e Lapio: domani in aula terze, quarte e quinte elementari, con le medie in presenze solo dall'1 febbraio. Tutto regolare a Grottaminarda, invece, dove riprendono le attività scolastiche in presenza anche per la scuola secondaria di primo grado dellIstituto Comprensivo. Anche qui vigili urbani in allerta sui controlli, così come alcuni volontari della Protezione Civile, per aiutare a garantire il giusto distanziamento. Nessuna ordinanza ostativa da parte dei sindaci a Montella, Sant'Angelo dei Lombardi, Montemiletto e Mirabella Eclano.

Chiuso fino a martedì, per covid, invece, il plesso infanzia-primaria di Montefalcione dell'Istituto comprensivo che comprende anche Pratola Serra. Ad Avella, infine, il sindaco Domenico Biancardi ha disposto il rientro di terza, quarta e quinta elementare mentre per medie e superiori la ripresa in presenza è rinviata in attesa della verifica dei dati epidemiologici.

