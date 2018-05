Domenica 27 Maggio 2018, 12:18 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 12:18

Violazioni di norme in materia ambientale, smaltimento illecito di rifiuti, nonché furto di acqua e di energia elettrica: questo è quanto emerso da un controllo effettuato presso un autolavaggio di Ariano Irpino dai carabinieri in sinergia con i forestali e l’Arpac di Avellino.L’operazione è stata condotta nell’ambito di un controllo ad ampio spettro disposto dal comando provinciale di Avellino e finalizzato alla tutela della legalità nella sempre delicata materia ambientale.All’esito delle verifiche il titolare dell’attività, sottoposta a sequestro, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento in quanto l’esercizio era sprovvisto del sistema di depurazione delle acque che venivano smaltite illegalmente nella fogna pubblica; aveva illegalmente stoccato i rifiuti pericolosi, composti da fanghi provenienti dal lavaggio delle vetture, all’interno di un garage; aveva depositato in un adiacente locale numerose parti di veicoli, classificabili come rifiuti speciali pericolosi; dopo il distacco dell’acqua per morosità si era abusivamente allacciato alla rete idrica bypassando il contatore; aveva posizionato una grossa calamita sul contatore dell’energia elettrica per modificarne in diminuzione i consumi.