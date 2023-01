Pratola Serra: si ribalta il trattore, 45enne resta incastrato. Corsa in ospedale, è grave

Incidente con il trattore in piena campagna, ferito gravemente un 45enne. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti nel territorio del comune di Pratola Serra in contrada Petruzziello, per soccorrere l’uomo.

Il 45enne di San Michele di Serino stava effettuando lavori in un fondo di sua proprietà quando la macchina agricola si è ribaltata e lo ha travolto.

L’uomo è stato liberato dai caschi rossi e consegnato ai sanitari del 118, che hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino.