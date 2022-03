Si uccide nella sua officina, choc in Alta Irpinia

Un uomo di 52 anni si è tolto la vita all'interno della sua officina a Torella dei Lombardi. Ha deciso di farla finita con un colpo di arma da fuoco. Incredulità e sconcerto per quanto accaduto. Sono state avviate le indagini da parte dei Carabinieri per cercare di fare piena luce sulla tragedia e per capire le ragioni che hanno spinto l'uomo, originario di Castelfranci, a farla finita. Choc nelle due comunità dell'Alta Irpinia. Nessuno riesce a darsi una spiegazione su quanto avvenuto.