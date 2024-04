Ha finto di essere innamorata. Aveva pianificato tutto. Il matrimonio, una vita di coppia felice. Ma il suo obiettivo era ben altro. Era quello di appropriarsi di quanti più soldi poteva dall'uomo con il quale aveva iniziato una relazione sentimentale. Lei giovane e bella, 38 anni romena. Lui 62 anni, impiegato irpino. La storia d'amore è durata circa un anno con tanto di matrimonio. La dolce sposa, ma col pensiero diabolico, è riuscita a spillare 110mila euro al suo uomo. Raggiunto l’obiettivo, la signora ha fatto perdere le proprie tracce. Il 62enne non solo ha dovuto patire la fine di una relazione sentimentale che sembrava da favola, ma si è ritrovato anche con il conto svuotato. Nonostante l'amarezza, il 62enne non si è arreso e ha presentato denuncia ai carabinieri.

Di qui, sono scattate le indagini dei carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano. I militari dell'Arma sono riusciti a rintracciare la 38enne. La donna è stata denunciata per estorsione e appropriazione indebita. I fatti si sono verificati a Sturno. Tutto ha avuto inizio un anno fa quando tra i due, la 38enne e il 62enne, è scoccata la scintilla. O meglio, solo per lui. Un'attrazione davvero fatale. I due si sono incontrati e hanno cominciato a frequentarsi. Tanti i punti di vista in comune. Insomma, andavano d'amore e d'accordo tanto da decidere di convolare a nozze. E così si sono sposati. Un matrimonio da favola. Una vita di coppia tranquilla e serena. Almeno in apparenza. Lei, intanto, progettava il suo piano studiato nei minimi particolari, affinché potesse andare a buon fine. E proprio nel corso di questo anno di vita insieme che in più occasioni avrebbe chiesto al marito diverse somme di denaro, inventando le giustificazioni più disparate. Il 62enne è finito così nella sua trappola. L'ammontare dei soldi sborsati dall'impiegato irpino per la 38enne romena ha raggiunto i 110mila euro. Raggiunto, dunque, l'obiettivo che la donna si era prefissata, è andata via di casa troncando la relazione senza un perché. Il 62enne si è ritrovato senza moglie e senza soldi.

E proprio a questo punto che si è reso conto di essere stato raggirato. Ha messo da parte la sua amarezza e si è rivolto ai carabinieri. Così sono state avviate le indagini. Ad occuparsi dell'attività sono stati i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano. Hanno svolto una serie di accertamenti. Hanno raccolto informazioni e sentito testimonianze. Hanno acquisito diversi elementi per poter ricostruire la vicenda e chiarire i fatti. I risultati ottenuti hanno trovato riscontro con quanto raccontato dalla vittima. La donna pensava di averla fatta franca, ma i carabinieri sono riusciti a rintracciarla. La presunta truffatrice è stata fermata. E così che per lei è scattata la denuncia per estorsione e appropriazione indebita. La donna avrà modo di dimostrare la sua estraneità ai fatti che le sono stati contestati.

Intanto, i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano sono stati impegnati anche in un'altra vicenda che ha riguardato altri due connazionali della donna che sono stati fermati proprio nel centro della Valle del Calore. Si tratta di una coppia di rumeni, (lui 39enne e lei 32enne) che sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. I due sarebbero riusciti a portare via profumi e cosmetici costosi per un valore complessivo di 1500 euro da due distinte profumerie di Mirabella Eclano, utilizzando degli apparecchi nascosti negli zaini capaci di creare una schermatura interna e bypassare l'antitacccheggio. Ma per loro è andata male perché sono stati bloccati dai carabinieri e denunciati.

