Sabato 23 Marzo 2019, 16:39

Manette per uno stalker di 43 anni. Le manette sono scattate ai polsi di un uomo di Santo Stefano del Sole che è finito agli arresti domiciliari. Sono stati i carabinieri della stazione di Serino a eseguire questa mattina la misura cautelare. Già colpito dalla misura dell’allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento alla ex compagna, il 43enne non aveva violato in più occasioni i divieti imposti dall’Autorità Giudiziaria. Questa situazione ha imposto il provvedimento cautelare degli arresti domiciliari, al fine di impedire eventuali ulteriori atti violenti.