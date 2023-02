Un boato nel cuore della notte e la fuga con un bottino ancora da quantificare. Torna in azione la banda dei bancomat: sette anni dopo, i malviventi prendono di mira, nuovamente, la filiale di Vallesaccarda della Banca Popolare di Bari. Stavolta, a differenza di quanto avvenuto nel settembre del 2016, i ladri sono riusciti a svaligiare lo sportello automatico ed a portare via quasi tutte le banconote contenute al suo interno.

APPROFONDIMENTI Fiamme nella scuola, si pensa al raid vandalico Il rito del Carnevale da Montemarano a Castelvetere Avellino, incensurato fermato in centro: aveva cocaina in auto per 1.500 dosi, arrestato

Il colpo è stato messo a segno poco dopo le quattro e mezza. I banditi hanno piazzato una prima carica di esplosivo che ha svegliato decine di famiglie, ma non è bastato. Poco dopo secondo quanto hanno raccontato da alcuni residenti della zona è esplosa una seconda carica. Il bancomat che pure era stato rafforzato dopo il tentato colpo del 2016 non ha retto all'urto della doppia marmotta ed è stato divelto: la banda ha asportato i cassetti contenenti le banconote ed è fuggita via riuscendo a far perdere le proprie tracce. I carabinieri prontamente allertati hanno messo in atto una serie di blocchi e posti di controllo su tutto il territorio, senza, tuttavia, riuscire a fermare la fuga della banda dei bancomat. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Ariano, sono arrivati gli artificieri per effettuare tutti i rilievi del caso.

I vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia, nel frattempo, sono intervenuti per la rimozione di parti pericolanti e la messa in sicurezza dell'istituto di credito. I caschi rossi che hanno dovuto tagliare la vetrata per favorire l'ingresso all'interno della banca, le cui porte risultavano bloccate - hanno escluso problemi di carattere strutturale all'edificio che ospita, al piano terra, la filiale della Banca Popolare di Bari. Al primo piano, però, il pavimento si è rialzato in un punto, proprio a causa della forte esplosione. Il boato ha causato dei danni anche ad alcune vetture parcheggiate nelle vicinanze. Le indagini dei carabinieri non trascurano alcuna ipotesi investigativa. Con molta probabilità, però, ad agire sarebbe stata una banda proveniente dalla vicina Puglia.

I malviventi sarebbero riusciti a far perdere le proprie tracce lasciando la zona attraverso una serie di strade secondarie che, in pochi minuti, consentono di raggiungere il comune di Anzano di Puglia. Appare improbabile, invece, che i ladri abbiano scelto di lasciare la zona attraverso il vicino casello autostradale di Vallata. Secondo la prima ricostruzione, la banda potrebbe aver usato del tritolo per la doppia esplosione. Il boato secondo quanto raccontato da alcuni residenti nella zona è stato fortissimo, tanto da essere sentito indistintamente anche nella parte opposta del paese. Alcune parti del bancomat, tra le quali lo schermo, sono state ritrovate ad alcune decine di metri di distanza. Pochi, però, hanno associato l'esplosione ad un possibile furto presso l'istituto di credito, notizia che si è rapidamente diffusa, già nelle prime ore del mattino, in tutti i comuni del circondario. Quello messo in atto la notte scorsa è il secondo tentativo di furto allo sportello automatico della filiale di Vallesaccarda della Banca Popolare di Bari. Il primo fu messo in atto nella notte tra il 20 ed il 21 settembre del 2016. In quell'occasione, il tempestivo intervento dei carabinieri della compagnia di Ariano che permise di cinturare l'intera area consentì di sventare il colpo. I malviventi, evidentemente allertati, riuscirono anche in quell'occasione a fuggire e a far perdere le proprie tracce.