I carabinieri della stazione di Quindici hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino una coppia del Vallo di Lauro ritenuta responsabile di simulazione di reato e induzione di pubblico ufficiale a commettere falsità in atto pubblico.



I due, entrambi sulla trentina, qualche mese fa dichiaravano ai medici del pronto soccorso dell’ospedale dove si erano recati per farsi curare alcune ferite che, a Quindici, mentre viaggiavano a bordo di un’autovettura, il conducente perdeva il controllo del veicolo (che impattava violentemente contro un muretto) a seguito della pericolosa condotta di guida di un automobilista il quale si sarebbe dileguato senza prestare soccorso.



I militari operanti, data la poca chiarezza della dinamica denunciata, svolgevano approfonditi accertamenti, appurando in maniera inequivocabile che era stato inscenato un sinistro stradale al fine di ottenere una consistente somma di denaro a titolo di risarcimento dalla società assicurativa. © RIPRODUZIONE RISERVATA