Venerdì 29 Dicembre 2017, 13:19 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 13:19

Continua incessante l’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe. In quest'ambito i carabinieri della compagnia di Baiano hanno arrestato un 50enne napoletano. I fatti si sono verificati in Montoro alla fine dello scorso mese di ottobre: a cadere nella trappola, una 85enne circuita dall’uomo che, con modi garbati, presentatosi come amico del figlio, riusciva a farsi consegnare la somma in contanti di 5mila euro.