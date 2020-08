Preso il truffatore dell'anziana novantenne di Montella. Lo scorso dicembre le aveva sottratto 4.500 euro per la consegna di un pacco con materiale informatico, fingendosi un corriere. In quelle scatole la donna aveva trovato solo brik di succhi di frutta. Il responsabile è stato arrestato a Napoli. Si tratta di un venticinquenne del capoluogo campano già noto alle forze dell'ordine. Le manette sono scattate in esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, in accoglimento della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica per il reato di truffa aggravata. L'indagine ha preso spunto dalla denuncia sporta nel dicembre dello scorso anno dall'anziana di Montella. Il 25enne finito dietro le sbarre, dopo una telefonata alla vittima prescelta preannunciandole l'arrivo di un corriere per la consegna di materiale informatico a fronte del pagamento di 4.500 euro, si era presentato a casa della novantenne consegnando un pacco sigillato e ritirando il denaro, per poi subito dileguarsi.



La donna, aprendo l'involucro, trovò solo un brik di succhi di frutta. L'attività d'indagine ha permesso l'identificazione del responsabile attraverso le impronte lasciate sulla scatola. Così è scattata la denuncia e il successivo provvedimento di arresto. Dopo le formalità di rito, il 25enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Poggioreale a Napoli.Sono tuttora in corso accertamenti finalizzati sia a risalire all'identità di eventuali complici sia ad appurare eventuali ulteriori responsabilità del soggetto in analoghi fatti. Le truffe ai danni degli anziani si verificano di frequente sul territorio provinciale, nonostante gli avvertimenti da parte delle forze dell'ordine che tengono desta l'attenzione sul fenomeno con una serie di controlli, oltre alle campagne di sensibilizzazione e agli inviti alla prudenza. E riguarda sempre l'Alta Irpinia il caso di un giovane denunciato per guida in stato di ubriachezza.



Il deferimento è scattato nei confronti di un trentenne della provincia di Salerno. Qualche giorno fa si è verificato un incidente stradale lungo l'Ofantina che ha fatto registrare anche feriti. Il trentenne salernitano, che era alla guida di una delle auto rimaste coinvolte nel sinistro, era stato trasportato in ospedale. Per il trentenne, oltre al ritiro della patente di guida, è scattata la denuncia.

