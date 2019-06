Tedoforo a sorpresa per l'arrivo in Campania, all'abbazia di Montevergine, della torcia delle Universiadi. Sarà infatti il commissario straordinario Gianluca Basile, il numero uno dell'Aru, a portare per primo la fiaccola per circa un chilometro, lungo i tornanti che conducono al santuario benedettino. Basile, irpino di Montemiletto, riceverà la fiaccola benedetta dall'abate di Montevergine, don Riccardo Guariglia. La torcia percorrerà i circa 20 km che separano Montevergine, a quota 1300 metri sul monte Partenio, dal capoluogo irpino di Avellino dove seguirà un percorso cittadino di circa 2 chilometri con partenza e arrivo il Palazzo di Governo.

Sabato 22 Giugno 2019, 14:14

