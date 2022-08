Volontari di Polizia locale, c'è il bando per reclutare le sentinelle del territorio

Il Comune seleziona volontari da affiancare agli agenti della Polizia Locale per una serie di azioni a favore della comunità. E' stato pubblicato sul sito dell'ente il bando di partecipazione al Gruppo Volontari della Polizia Locale di Santo Stefano del Sole. Chi deciderà di partecipare al programma dell'amministrazione si occuperà di attività 0zione circa eventuali comportamenti illeciti e nello specifico svolgeranno attività di vigilanza relativamente all'entrata e all'uscita degli alunni dagli edifici scolastici; sul corretto utilizzo dei giardini da parte dell'utenza; sul corretto comportamento dei pedoni e dei conducenti di cicli e motocicli, con particolare riferimento al centro cittadino, alle sue piazze ed ai suoi marciapiedi, oltreché relativamente alle aree interdette al traffico veicolare anche in occasione di manifestazioni e festività. Le domande vanno presentate entro il prossimo 17 agosto.

Possono essere consegnate a mano agli uffici del municipio o inviate via pec. Nell'avviso firmato dal sindaco Gerardo Santoli si specifica, inoltre, che a seguito dell'iscrizione nel Registro per i Volontari sarà organizzato un corso di formazione da svolgere presso la sede comunale. Ai volontari verranno forniti mezzi idonei all'identificazione, quali pettorina e cartellino di riconoscimento con stemma comunale, idoneo vestiario ed eventuali dispositivi di sicurezza.

Il Comune fa sapere che verrà stipulata apposita polizza assicurativa dei volontari impiegati nelle attività contro il rischio di infortuni nonché per responsabilità civile verso terzi.

g.g.