«Voto di scambio a Solofra»: è quanto sostiene in una denuncia presentata ai carabinieri il sindaco di Solofra Nicola Moretti. Nel mirino il suo competitor Antonello D'Urso. In una denuncia presentata ai carabinieri e accompagnata da un file audio, il sindaco al momento commissariato sostiene che ci sia stato voto di scambio. La voce di D'Urso, identificata da Moretti, chiederebbe voti e offrirebbe denaro.

A rendere incandescente la sfida per il governo cittadino è l'audio circolato sui social in cui si sente una trattativa per i voti: un pacchetto in cambio di una somma di denaro. Audio che è giunto sul telefono personale anche al sindaco commissariato Nicola Moretti (che attende l'esito del voto che si ripeterà tra quindici giorni in due sezioni dopo il ricorso accolto dal Tar presentato dallo stesso D'Urso). La voce sarebbe del candidato di Solofra Libera Antonio D'Urso: «Voglio darti 600 euro, però devi portarmi un sacco di voti. Dopo le elezioni ti do 600 euro». L'interlocutore replica chiedendo la somma in anticipo. L'audio continua con un botta e risposta. Alla domanda su come dimostrare il voto, il presunto D'Urso replica dicendo «di fare due fotografie portando il telefono in cabina».

Immediatamente Nicola Moretti candidato Per la nostra Solofra alla fascia tricolore si precipita in caserma per firmare la denuncia querela.

Il voto in due sezioni, la 3 e 5, 2700 elettori, si svolgerà il 17 e 18 settembre e sarà una sfida a tre con Nicola Moretti con la lista «Per la nostra Solofra», Antonio D'Urso con «Solofra Libera» e Maria Luisa Guacci «Solofra Futura».

Sulla vicenda le forze dell'Ordine hanno avviato le indagini per approfondire il caso e risalire ad eventuali responsabilità.

Sulla vicenda il candidato Nicola Moretti chiarisce: «L'audio che sta girando su tutti i social è di una gravità assoluta. Personalmente l'avevo già ricevuto qualche giorno fa, e avevo provveduto a sporgere denuncia ai carabinieri, affinché ne verificassero l'autenticità ed eventuali responsabilità. Non ne avevo fatto parola con nessuno perché spero, nonostante l'evidenza, che non sia vero. In tanti anni da amministratore e candidato non mi era infatti mai capitato di sentire una cosa simile, si tratterebbe di un episodio vergognoso e inaudito che getterebbe pesanti ombre sulle prossime elezioni.

D'Urso ieri sera ha tenuto un comizio. Nelle more della ripetizione delle elezioni svolte lo scorso 12 giugno 2022 la Prefettura ha designato commissario l'ex viceprefetto Antonio Incollingo per l'ordinaria amministrazione.