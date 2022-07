Zes, commissario straordinario firma per nuovo opificio industriale in Irpinia

Il Commissario Straordinario del Governo della Zona Economica Speciale della Campania, Avvocato Giosy Romano, ha rilasciato la prima autorizzazione Unica per un nuovo insediamento produttivo nel territorio regionale, nel comune di Montefredane, nell'area industriale di Pianodardine in provincia di Avellino. A pochi giorni dunque dalla nascita dello Sportello Unico Digitale, in tempi record il Commissario Straordinario del Governo all'esito di un'apposita conferenza di servizi, ha dato parere favorevole alle documentazioni presentate, rilasciando l'autorizzazione Unica, la prima in Italia dalla nascita delle ZES.



«Stiamo viaggiando spediti verso il raggiungimento dei risultati prefissati - Ha dichiarato il Commissario Straordinario del Governo della ZES Campania Giosy Romano - Abbiamo voluto imprimere fin da subito una forte accelerazione a tutte le procedure perché semplificazione e progettazione sono le parole chiave per determinare sviluppo nel nostro territorio, lavoriamo senza sosta per centrare questo obiettivo. Il rilascio della prima Autorizzazione Unica è un ulteriore tassello del lavoro fatto finora, che segue l’avvio dello Sportello Unico Digitale. Quella di oggi è la plastica rappresentazione di un dato di fatto: l’attrattività conclamata della nostra ZES. Il nostro territorio si conferma performante in termini di attrazione degli investimenti».

