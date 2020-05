Un pensionato di 85 anni di Moiano è morto per le gravi ferite riportate in seguito alla caduta in un vallone mentre stava effettuando dei lavori agricoli in un terreno di sua proprietà coltivato a uliveto. A nulla sono serviti i soccorsi dei sanitari del 118 e dei carabinieri. Su disposizione del magistrato, la salma del pensionato è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Pio di Benevento per gli accertamenti medico legali. Ultimo aggiornamento: 12:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA