Mercoledì 23 Ottobre 2019, 08:51

Parametri chimici e microbiologici non conformi, come risulta da alcune analisi specifiche predisposte dall'«Alto Calore»: questa la motivazione che ha fatto emettere al sindaco di Montesarchio Franco Damiano una immediata ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua potabile ai cittadini residenti in alcune strade della parte alta del paese. In particolare il divieto riguarda chi risiede nella contrada Monaca, in via San Cappetto, a Montemauro, in via Piana dei Principi ed in contrada Canne. Zone, queste, servite dal serbatoio Vitulanese, e ormai, da oltre quindici anni, chi vi risiede convive con l'atavico problema della mancanza d'acqua. Infatti durante la giornata, come hanno sempre lamentato i cittadini, la pressione è bassa «poi i rubinetti spesso, e soprattutto di sera, restano completamente a secco».