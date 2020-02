LEGGI ANCHE

Candidare l' Arco di Traiano di Benevento a patrimonio Unesco perché monumento unico che celebra Traiano, generale e imperatore, illustrando la sua propaganda politica con un ciclo scultoreo eccezionale che non ha eguali nel mondo romano. È la proposta lanciata durante il convegno sull'arco di Traiano organizzato a Benevento dal centro di ricerca sul patrimonio culturale dell'Università, in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune, Provincia di Benevento e Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Internazionale.A proporre l'idea della candidatura, accolta con favore dagli altri esperti presenti al convegno, è stato, dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli: «L'Arco di Benevento - ha detto - è certamente il più importante e significativo dei cinque archi presenti nel territorio dell'impero romano, dedicati a questo grande imperatore. Il suo ciclo scultoreo ha contribuito a trasmettere l'immagine e la rilevanza di Traiano, come principe, comandante, amministratore».Per, che dirige il Centro di ricerca sul patrimonio culturale, l'Arco di Benevento è stato per Traiano «l'occasione per celebrare sia il trionfo del generale, che il trionfo del principe. I suoi rilievi, veri e propri panegirici in pietra di un imperatore, sono stati ponderati con grande attenzione. Inoltre in quel frangente Traiano si stava preparando all'impresa contro i Parti e quindi l'Arco è legato anche a questo, perché. Traiano quindi con l'Arco di Benevento si vuole illustrare come imperatore a tutto tondo e si preoccupa di preparare il Senato di Roma a un ulteriore impegno bellico». Il rettore dell'Unifortunato,, ha sottolineato l'importanza di promuovere la cultura, anche con eventi come questi, perché la cultura accompagna sempre anche lo sviluppo sociale.