Incidente questa mattina, intorno alle 5 a Paolisi, lungo la strada statale Appia, nei pressi dell'Eurospin. Una Toyota Auris guidata da un 22enne ha perso il controllo finendo dapprima in una cunetta e poi contro il muro di recinzione di una casa. Insieme a lui, in auto, una 20enne. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, i carabinieri e il personale del 118 che ha trasportato i due in ospedale.

Sabato 22 Giugno 2019, 08:21

