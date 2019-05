Lunedì 13 Maggio 2019, 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualità dell'acqua e possibile chiusura dei pozzi di Campo Mazzone e Pezzapiana. È in queste ore in corso, presso la Prefettura di Benevento, una riunione per valutare le azioni da mettere in campo dopo la battaglia di Altrabenevento che ha denunciato la contaminazione dei due serbatoi, che riforniscono la parte bassa della città, da tetracloetilene e cloroformio. «L'Ufficio Ecologia della Regione Campania - scrive Altrabenevento - ha inviato questa mattina una lettera al sindaco per segnalare la necessità di chiudere, in via cautelare, i pozzi di Pezzapiana e Campo Mazzoni contaminati per la presenza di tetracloroetilene.La società che gestisce il servizio idrico, Acea-Gesesa ritiene che si tratti di un allarme ingiustificato e che senza quei pozzi i rioni Ferrovia, Libertà e Centro Storico rimarrebbero nell'immediato senz'acqua. Invece, il 2 maggio scorso, la stessa Gesesa ha scritto all'amministrazione comunale per comunicare di aver chiesto al Servizio Acquedotti della Regione la maggiore fornitura dal Biferno di 50 litri al secondo e che appena rilevati gli aumenti richiesti si procederà alla distribuzione della stessa. Che cosa è cambiato in pochi giorni?».