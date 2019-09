Martedì 10 Settembre 2019, 11:24

È stato bloccato dagli agenti della Volante in via Santa Colomba, zainetto in spalla. Un 37enne, nato in Brasile ma residente in provincia, noto alle forze dell'ordine poiché dedito ai furti con scasso dei distributori automatici, è stato intercettato questa notte, intorno alle 3, dai poliziotti nei pressi dello stadio di Benevento. Quando ha visto la volante il 37enne ha cercato di nascondere la borsa che aveva con sé e all'interno della quale nascondeva arnesi atti allo scasso e 74 euro in monetine. L'uomo, quindi è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.