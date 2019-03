CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 27 Marzo 2019, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Interdizione parziale di un tratto di via Battisti, istituzione del doppio senso di marcia lungo la strada parallela all'arteria destinata alla chiusura, e installazione di dossi pedonali, al fine di migliorare la circolazione veicolare in piazza San Modesto. Queste le idee emerse durante il sopralluogo svoltosi ieri nel cuore del Rione Libertà alla presenza del presidente della Commissione Mobilità Angela Russo. All'incontro, organizzato dal presidente dell'associazione «IoxBenevento» Giuseppe Schipani, hanno preso parte anche i consiglieri Mimmo Franzese, Mila Lombardi, Patrizia Callaro, Annarita Russo e Maria Letizia Varricchio, intrattenutisi a lungo per ascoltare istanze, pareri e suggerimenti dei residenti, sempre più logorati dal problema della viabilità, soprattutto dopo l'incidente che domenica sera ha visto una quindicenne investita da un'auto in via Battisti. Mentre le condizioni dell'adolescente, trasferita in elicottero al reparto di neurochirurgia dell'ospedale Cardarelli di Napoli, appaiono in miglioramento al punto tale da indurre i medici a considerarla fuori pericolo, la pazienza dei residenti è giunta ormai allo stremo, e nessuno è più disposto a tollerare le criticità dell'area dopo due anni trascorsi all'insegna della preoccupazione e degli appelli inascoltati.