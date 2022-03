Benevento, svolta sul depuratore: «Sarà realizzato in contrada Scafa»

Entra nel vivo l'iter per la realizzazione del tanto atteso depuratore comunale. Una svolta concreta, dunque, per il capoluogo, che come è noto ha scontato a lungo l'assenza di un impianto di depurazione cittadino. Quello che adesso «sarà realizzato in contrada Scafa», annuncia soddisfatto il primo cittadino del capoluogo Clemente Mastella, in pratica nelle vicinanze di contrada Olivola. Stabiliti, dunque, sia gli step già nel mirino che la...

