Domenica 6 Ottobre 2019, 14:30

MORCONE - Prorogate di 72 ore, a partire da ieri, le ricerche di Bruno Gentilcore, il paziente allontanatosi dal Dipartimento di salute mentale di Morcone lunedì scorso. La decisione è arrivata dal tavolo tecnico allestito in Prefettura. Quindi, le attività di ricerca sono continuate per l'intera giornata di ieri, nonostante la pioggia sottile che ha reso il terreno ancor più scivoloso e insidioso. A questo punto è partito il conto alla rovescia, per cercare di ritrovare l'uomo prima che si interrompano le ricerche, in cui sono impegnate poco meno di 100 unità, che stanno setacciando palmo a palmo l'intero territorio.