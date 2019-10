Giovedì 3 Ottobre 2019, 10:43

Torna l'incubo roghi a Benevento. Nel giro di tre ore sono stati messi a segno due raid, non collegati tra loro. Le fiamme prima hanno distrutto la vettura di una 22enne parcheggiata in via dei Mulini. Poi intorno alla mezzanotte i vigili del fuoco sono stati allertati per domare le fiamme divampate alla Mottola General Costruzioni. Le fiamme hanno distrutto la cabina di un camion e danneggiato un altro mezzo. Indagano i carabinieri.