Mercoledì 23 Gennaio 2019, 12:00

L'escalation di colpi nel Sannio non ha risparmiato neppure la zona di Ceppaloni, con tre segnalazioni nel giro di una sola notte. Tra i colpi messi a segno anche quello alla villa a San Giovanni di Ceppaloni del primo cittadino di Benevento Mastella e di sua moglie, la senatrice azzurra Sandra Lonardo.«È stato mio cognato ad avvertirmi, a sua volta chiamato dalla signora che si occupa di accudire mia suocera. È accaduto poco dopo le 9. Mia moglie Sandra ed io eravamo rimasti a Benevento a dormire. Ho allertato le forze dell'ordine, ma erano già lì quando sono arrivato. In realtà mi sono trattenuto poco. Il tempo dei rilievi con carabinieri e polizia, che ringrazio per il gran lavoro che fanno tutti i giorni. Poi sono tornato nel capoluogo per una serie di impegni».«A parte il fatto di aver notato che erano entrati dalla porta-finestra, a questo punto si può dire ex antisfondamento - mi lasci fare un pizzico d'ironia - vista la facilità con cui è stata rotta; direi che la vera stranezza sia il fatto che la banda non abbia rubato alcun pezzo di argenteria».«Hanno messo sottosopra le camere da letto e portato via due cassetti. In realtà, lì avevamo qualche oggetto personale, ricordi di famiglia, vecchie foto. Guardi, c'erano i passaporti ma, praticamente, abbiamo ritrovato anche quelli, assieme ai cassetti. Ho ringraziato le forze dell'ordine che sono subito riuscite a ritrovare quei pochi oggetti, altrimenti immagini quali ricostruzioni fantastiche sarebbero saltate fuori su cosa fosse contenuto in quei cassetti».