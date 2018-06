«Assurdo! Il nigeriano che ieri ha aggredito un carabiniere a Benevento, è stato appena rilasciato con obbligo di firma. Un episodio vergognoso che non rende giustizia a chi ogni giorno mette a rischio la propria vita per la nostra sicurezza e che rappresenta una dura realtà: in Italia non esiste la certezza della pena. Confidiamo che il Ministro dell'Interno intervenga subito e faccia chiarezza su questa vicenda». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Mercoledì 6 Giugno 2018, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 09:36

