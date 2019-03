CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 25 Marzo 2019, 12:00

Stop al taglio dei pini. È la Lipu a ricorrere al prefetto Cappetta affinché, prima di procedere ad ulteriori abbattimenti degli alberi del viale degli Atlantici (12 sono stati già tagliati, dei quali 3 solo parzialmente al fine di consentire la realizzazione di sculture sui tre metri di tronco rimasti), si sospenda il taglio per poter effettuare opportune perizie e indagini finalizzate a verificare le reali necessità di abbattimento. L'approfondimento, secondo il delegato della sezione di Benevento della Lipu (Lega italiana protezione uccelli), Marcello Stefanucci, sarebbe necessario sia per l'alto valore degli alberi, sia per il loro valore paesaggistico che ne determina uno dei contesti urbani più suggestivi di Benevento. Andrebbero quindi anche interpellati esperti di chiara e fondata esperienza nel campo della botanica e dell'ecologia urbana, oltre a quelli già consultati dal Comune di Benevento, in modo da avere conferma di quanto espresso nelle relazioni degli organismi interpellati e per verificare se ci sono margini per una mitigazione dell'intervento.