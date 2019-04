Lunedì 1 Aprile 2019, 13:14 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2019 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un dipendente del Ministero della Giustizia in servizio presso la Procura della Repubblica di Benevento, che per le sue mansioni aveva accesso nei vari procedimenti penali, visualizzando il nominativo degli indagati, i titoli di reato ed altre informazioni coperte dal segreto, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Benevento in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura.L'accusa è accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico. In particolare, l'indagato (del quale non è stato fornito al momento il nome) nel 2016 in servizio preso il registro Generale della Procura della Repubblica di Benevento, abilitato e con nella propria legittima disponibilità le credenziali di accesso, si era introdotto nel sistema informatico della Procura, per effettuare ricerche su vari procedimenti penali, visualizzando il nominativo degli indagati, i titoli di reato ed altre informazioni coperte dal segreto. Ancora ignoti i motivi della sua attività.